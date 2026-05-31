Follia a Parigi: guerriglia urbana e scontri tra tifosi e polizia durante la festa per la vittoria della Champions League contro l’Arsenal

Scene di ordinaria follia a Parigi nella notte successiva alla vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, con il successo ottenuto contro l’Arsenal, che ha permesso ai parigini di bissare il titolo dello scorso anno. Nella capitale francese si è verificata una vera e propria guerriglia tra tifosi e polizia, con feriti, danni e centinaia di arresti. Secondo il Ministero dell’Interno, alle 01:30 sono stati registrati 416 arresti, di cui 283 nell’area metropolitana di Parigi.

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Tra i fatti più gravi, un agente di polizia sarebbe stato investito da un veicolo in fuga, mentre altri sei agenti sono rimasti feriti, uno in modo grave. Due persone sarebbero in gravi condizioni dopo un incidente sulla tangenziale di Parigi, un’altra sarebbe caduta nella Senna a seguito di un arresto cardiaco, e un individuo è stato accoltellato vicino a Place de la République.

Scontri e danni in tutta la Francia

Non solo la capitale è stata teatro di violenze: altre città francesi hanno registrato episodi di scontri e danneggiamenti. Veicoli, biciclette, cassonetti, negozi, sinagoghe e autobus sono stati distrutti o incendiati a seguito di lanci di molotov e mortai. Le forze dell’ordine sono intervenute in particolare nei pressi del Parco dei Principi, dove veniva trasmessa la finale, e nella zona della Bastiglia, trovandosi di fronte a barricate costruite con bici e monopattini. In risposta, alcuni individui hanno tentato di attaccare il commissariato nell’VIII arrondissement.

Il precedente e la parata imminente

Non si tratta di un evento isolato. Lo scorso anno, quando il PSG vinse la prima Champions League contro l’Inter, i festeggiamenti erano sfociati in scontri che causarono due morti, nove agenti feriti e 559 arresti. La tensione resta alta in vista della parata dei giocatori prevista per il 31 maggio a Campo di Marte, seguita dalla visita al Palazzo dell’Eliseo, con circa 100.000 persone attese per le strade di Parigi.

Le autorità hanno già annunciato misure di sicurezza straordinarie per garantire l’ordine pubblico e contenere eventuali nuovi episodi di violenza, mentre il Paris Saint-Germain festeggia il successo sul campo tra applausi e preoccupazioni per i disordini fuori dagli stadi.