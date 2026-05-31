Bastoni via? L’Inter pensa a Ndicka per sostituirlo: la Roma fa il prezzo per il difensore ivoriano: occhio a cosa può accadere in estate

Il futuro di Bastoni e l’interesse per Evan Ndicka tengono banco in casa nerazzurra.

Un incastro di mercato tutto da definire quello dell’Inter, tra conferme e possibili colpi in entrata. Come sottolinea il Corriere della Sera, la situazione è «troppo per racchiudere tutto nel semplice sondaggio». Nel mirino dei nerazzurri c’è Evan Ndicka, difensore della Roma, la cui trattativa potrebbe accelerare qualora il futuro di Alessandro Bastoni prendesse direzioni diverse da quelle attese entro giugno.

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Il centrale italiano è stato seguito a lungo dal Barcellona, ma il club catalano ha deciso di interrompere i contatti dopo approfondimenti che hanno sollevato dubbi nel tecnico Hansi Flick. Nel frattempo, il Real Madrid avrebbe deciso di tornare a puntare su José Mourinho, che secondo fonti spagnole starebbe valutando il profilo di Bastoni per rinforzare la difesa dei Blancos.

Sul futuro del giocatore è intervenuto il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, a Dazn: «Noi per principio non siamo dei venditori. Se un giocatore va via, è perché anche lui ha espresso la volontà di andare via. Bastoni non ha assolutamente espresso la volontà di andare via. È contento di restare qui con noi, quindi noi non abbiamo la necessità di doverlo cedere. Penso che starà ancora con noi».

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Nonostante le rassicurazioni, i nerazzurri mantengono una certa cautela. Oltre alle trattative per Bisseck in uscita verso il Bayern Monaco e gli acquisti di Muharemovic e Solet, l’Inter monitora Ndicka, arrivato a Roma nel 2021 a parametro zero dopo l’esperienza con l’Eintracht Francoforte. La Roma valuta il centrale tra 30 e 35 milioni, cifra leggermente inferiore a quanto richiesto per il centrocampista Manu Koné, altro obiettivo dei nerazzurri.

A complicare la situazione dei giallorossi ci sono i vincoli del settlement agreement con l’UEFA, che obbligano il club a rispettare i paletti di bilancio entro il 30 giugno. Questo scenario potrebbe spingere il nuovo direttore sportivo, con ogni probabilità Tony D’Amico, proveniente dall’Atalanta, a sacrificare qualche pedina prima di concentrarsi sugli acquisti.

L’Inter si prepara quindi a gestire una fase delicata del mercato estivo, puntando a rinforzare la difesa senza indebolire la squadra e mantenendo saldo il nucleo di giocatori chiave come Bastoni, elemento imprescindibile per il progetto nerazzurro di Cristian Chivu.