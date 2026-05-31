Cessione Lazio: il clamoroso retroscena sull’offerta da 450 milioni di JP Morgan e il rischio Salernitana

Cessione Lazio: svelato il retroscena sull’offerta da 450 milioni di JP Morgan. La ricostruzione della vicenda

La Lazio sta attraversando uno dei momenti più complessi e delicati della sua storia recente, trovandosi di fronte a un vero e proprio bivio strutturale. Il club capitolino appare infatti intrappolato in una profonda crisi d’identità che rischia seriamente di ridimensionarne le ambizioni future, sia all’interno dei confini nazionali che sul palcoscenico europeo. A pesare come un macigno sul clima generale è la spaccatura, che sembra ormai insanabile, tra il presidente Claudio Lotito e la tifoseria organizzata. Questa durissima e perenne battaglia intestina non fa altro che minare la serenità dell’intero ambiente, bloccando di fatto il processo di crescita sportiva e societaria.

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L’offerta monstre di JP Morgan: 450 milioni sul tavolo

In un contesto ambientale così turbolento, spuntano indiscrezioni che avrebbero potuto riscrivere radicalmente le prospettive della squadra. Il quotidiano Il Tempo ha infatti svelato un incredibile retroscena finanziario legato alle vicende societarie biancocelesti. Secondo le informazioni riportate, in passato è stata recapitata sul tavolo della dirigenza una proposta d’acquisto a dir poco formidabile: un’offerta da ben 450 milioni di euro presentata da Enrico Monti, per conto del colosso bancario internazionale JP Morgan, per rilevare la totalità delle quote della società.

Una cifra astronomica, che avrebbe garantito l’ingresso di un gigante della finanza mondiale nel calcio italiano. Tuttavia, di fronte a questa somma imponente, lo stesso Lotito ha rispedito al mittente la proposta, decidendo con assoluta fermezza di mantenere il controllo totale del club. Una scelta forte, che ribadisce la volontà del patron di non cedere il passo a investitori esterni.

L’ombra del dramma Salernitana: un epilogo da evitare

La resistenza a oltranza del patron laziale potrebbe però rivelarsi un pericoloso boomerang a lungo termine. Il quotidiano romano sottolinea infatti un aspetto cruciale per il futuro finanziario della squadra: bisognerebbe a tutti i costi evitare un epilogo simile al dramma Salernitana. Il club granata campano, anch’esso precedentemente gestito da Lotito, fu costretto a un frettoloso passaggio di proprietà a causa delle norme federali, venendo infine svenduto a condizioni nettamente sfavorevoli rispetto ai parametri economici iniziali.

Oggi, un rischio del genere rappresenterebbe un colpo letale per la sponda biancoceleste del Tevere. La Lazio non può assolutamente permettersi un deprezzamento del proprio valore o una transizione forzata e svantaggiosa: per garantire un progetto all’altezza delle aspettative, occorrerà ritrovare stabilità prima che le tensioni compromettano definitivamente il valore del club.