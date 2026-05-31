Udinese, archiviata l’indagine su Oumar Solet: non ci fu violenza sessuale

Udinese, è stata archiviata l’indagine su Oumar Solet: non ci fu violenza sessuale per quanto riguarda il difensore dei friulani

Una notizia di cronaca giudiziaria destinata a stravolgere le imminenti dinamiche del calciomercato italiano. Il procedimento penale a carico di Oumar Solet, difensore centrale francese in forza all’Udinese, è stato definitivamente chiuso. Ad annunciarlo all’agenzia ANSA sono stati i legali del calciatore, gli avvocati Filippo Morlacchini e Stefano Laporta, i quali hanno espresso pubblicamente la loro “viva soddisfazione per l’esito ampiamente liberatorio“. Questa decisione del tribunale assume una notevole importanza non solo a livello personale per l’uomo, ma anche e soprattutto per il futuro della carriera del quotato difensore di 26 anni, sbarcato in Friuli nel gennaio del 2025 e divenuto in breve tempo uno dei profili più interessanti del nostro campionato.

Le tappe della vicenda giudiziaria: dalla denuncia all’archiviazione

L’indagine a carico del tesserato bianconero era stata avviata a seguito di una delicata denuncia presentata da una donna di circa 30 anni nel mese di maggio 2025. I fatti al centro dell’inchiesta risalivano al termine di una serata trascorsa in un locale con il giocatore e alcuni amici, conclusasi successivamente nell’abitazione dell’atleta.

Dopo mesi di accertamenti scrupolosi, già nel febbraio scorso la Procura di Udine aveva depositato una richiesta di archiviazione, rilevando in modo chiaro come “gli elementi raccolti non sono sufficienti a sostenere un rinvio a giudizio per l’ipotesi di violenza sessuale contestata“. Nonostante la persona offesa, agendo per il tramite del suo avvocato difensore, si fosse opposta con fermezza alla richiesta, sollecitando ulteriori indagini e approfondimenti, il giudice per le indagini preliminari (GIP) ha messo la parola fine al caso lo scorso 28 maggio, disponendo l’archiviazione definitiva del procedimento giudiziario.

Calciomercato Inter: via libera per il colpo in difesa

La fine di questa parentesi extra-campo riaccende immediatamente i riflettori sulle trattative estive e sul futuro sportivo del difensore transalpino. Molte big della Serie A, tra cui spicca in primissima fila l’Inter, stavano infatti attendendo con trepidazione l’esito formale della vicenda giudiziaria per decidere se affondare o meno il colpo.

La dirigenza nerazzurra ha individuato da tempo nel centrale dell’Udinese il rinforzo ideale per blindare il proprio pacchetto arretrato. Forti di un contratto in scadenza nel 2027, i vertici del club meneghino sono ora pronti a sedersi al tavolo delle negoziazioni per cercare di acquistarlo. Senza più le pesanti incognite processuali a frenare le valutazioni e gli investimenti societari, l’assalto delle big è ufficialmente partito: l’obiettivo Solet è quantomai concreto e il suo futuro potrebbe presto tingersi di nuovi colori.