Icardi stuzzica la Juventus: l’argentino può tornare di moda per l’attacco bianconero! L’incastro con Vlahovic

Icardi stuzzica la Juventus: l’argentino può tornare di moda per l’attacco bianconero! Occhio all’incastro con Vlahovic e Kolo Muani

La Juventus torna a guardare a un volto noto del calcio italiano: Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da La Stampa, l’ex centravanti dell’Inter sarebbe nei piani di Luciano Spalletti nel caso in cui non si riuscisse a trattenere Dusan Vlahovic o a riportare a Torino Randall Kolo Muani.

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Nella ricerca di giocatori dal sicuro rendimento, da Alisson a Kim, passando per Emerson Palmieri, Spalletti avrebbe dunque rispolverato la vecchia idea di gennaio, quando Icardi era stato accostato ai bianconeri, allora alla ricerca di un bomber. Sei mesi fa non se ne fece nulla, ma ora che l’argentino potrebbe svincolarsi dal Galatasaray, i discorsi potrebbero cambiare. «È vero che il rosarino ha abbozzato qualche discorso sul rinnovo con i campioni di Turchia ma il richiamo dell’Italia potrebbe fargli cambiare idea e far saltare tutto: da parametro zero troverebbe il placet della Juve che, in vista del prossimo anno, potrebbe prendere non un attaccante ma addirittura due», scrive La Stampa.

Al momento, Icardi non è la prima scelta bianconera. La priorità della Juve resta trattenere Vlahovic con un prolungamento ponte, mentre altri nomi caldi sono vecchie conoscenze come Randall Kolo Muani, in rientro al Psg dal Tottenham con un costo di circa 40 milioni di euro, e Jean-Philippe Mateta, rilanciato dal successo in Conference League con il Crystal Palace, che ha alzato il prezzo del cartellino.

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Qualora i primi obiettivi dovessero sfuggire, la Juventus avrebbe l’asso nella manica Icardi: un attaccante che conosce alla perfezione il campionato italiano e che potrebbe inserirsi senza problemi. Inoltre, l’ex centravanti dell’Inter rappresenterebbe un bomber di scorta, pronto a essere schierato quando la squadra bianconera fatica a concretizzare la mole di gioco in occasioni e tiri verso la porta avversaria. Come sottolinea La Stampa, «I tempi in cui Spalletti lo mise alla porta all’Inter sono ormai preistoria».

L’eventuale arrivo di Icardi darebbe quindi alla Juventus un’alternativa solida in avanti, rafforzando le scelte tattiche di Spalletti in vista della prossima stagione, con il chiaro obiettivo di puntare su esperienza e affidabilità nei momenti chiave della stagione.