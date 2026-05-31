Italia, Venturino lascia il ritiro per infortunio: Baldini chiama Berti al suo posto! La nota della Federazione e gli aggiornamenti da Coverciano

Questa mattina Lorenzo Venturino ha lasciato il raduno di Coverciano, risultando indisponibile per le prossime due gare della nazionale. La decisione è stata presa in accordo con il suo club, come confermato dal comunicato ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Al suo posto, il commissario tecnico Baldini ha deciso di aggregare stabilmente al gruppo Tommaso Berti, che sarà quindi convocato per le sfide contro Lussemburgo e Grecia. La chiamata rappresenta un’importante occasione per Berti, pronto a mettersi in mostra nelle prossime gare ufficiali.

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Riguardo agli altri giocatori del raduno, il comunicato precisa:

«Il calciatore Lorenzo Venturino, ritenuto indisponibile per le prossime due gare, ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano in accordo con il proprio club. Al suo posto, il Ct Baldini ha deciso di aggregare stabilmente al gruppo Tommaso Berti, che risulta quindi convocato per le gare contro Lussemburgo e Grecia. Resterà in squadra fino al 2 giugno anche Niccolò Fortini, mentre Dominic Vavassori e Gabriele Guarino fanno rientro ai rispettivi club».

Con questo aggiornamento, la nazionale si prepara a gestire al meglio le assenze e a presentare una rosa competitiva per le due partite decisive. La scelta di convocare Berti conferma la volontà dello staff tecnico di mantenere continuità e qualità all’interno del gruppo, garantendo allo stesso tempo spazio ai giovani talenti.

La prossima settimana sarà quindi cruciale per valutare l’adattamento del nuovo inserimento e monitorare le condizioni dei calciatori rimasti, in vista degli impegni ufficiali di giugno.