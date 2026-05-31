Calciomercato Lazio: il futuro di Mario Gila cambia rotta. L’intrigo dietro al difensore spagnolo, cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio: intrigo dietro a Mario Gila, può cambiare rotta per il futuro del difensore spagnolo. Cosa sta accadendo

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il destino calcistico di Mario Gila sta subendo un inaspettato e clamoroso ribaltone. Dopo aver disputato un’ottima annata a livello personale – affermandosi come una delle pochissime note liete in una stagione altrimenti molto travagliata per la Lazio – il difensore spagnolo sembrava il candidato numero uno a lasciare Formello. L’obiettivo iniziale della società era chiaro: monetizzare la sua cessione per finanziare i colpi in entrata richiesti dal neo allenatore Rino Gattuso.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Considerando il contratto in scadenza il prossimo anno e una trattativa per il rinnovo che si è ormai definitivamente arenata senza alcuna possibilità di ripresa, la vendita immediata appariva la via più logica per il club capitolino. Eppure, le strategie di mercato stanno clamorosamente mutando.

Il nodo della valutazione e la pesante clausola del Real Madrid

Nelle ultime ore, la dirigenza laziale sta accarezzando un’idea quasi estrema: trattenere il giocatore fino alla naturale conclusione del vincolo contrattuale, rinunciando così a un sicuro incasso estivo. Alla base di questa potenziale retromarcia ci sono fattori strettamente economici. La Lazio valuta il proprio tesserato almeno 20 milioni di euro, ma finora le offerte recapitate alla segreteria di Formello sono state giudicate decisamente troppo basse.

A pesare in modo decisivo su questo stallo è una specifica postilla contrattuale stipulata al momento del suo arrivo in Italia. I biancocelesti, che acquistarono il centrale per 5,5 milioni, devono infatti riconoscere una percentuale del 50% sulla futura rivendita al Real Madrid. Calcoli alla mano, una cessione a 20 milioni porterebbe nelle casse di Lotito solamente 10 milioni di euro. Una cifra considerata troppo esigua per privarsi di una certezza difensiva.

La scelta di Gattuso e la frenata del Milan

Dinanzi a questo complicato scenario finanziario, la società, su forte indicazione dello stesso mister Gattuso, starebbe decidendo di blindare la retroguardia confermando non solo lo spagnolo, ma anche Romagnoli, erigendoli a perni di una rosa che dovrà tornare a essere competitiva.

Se non dovesse palesarsi un’offerta letteralmente irrinunciabile, Gila giocherebbe un altro anno a Roma per poi liberarsi a parametro zero. Le pretendenti, intanto, non mancano: ci sono stati primi contatti con club di Premier League e Liga. In Italia, dopo che l’Inter ha virato su profili come Solet e Muharemovic, i fari erano puntati sul Milan. L’ex ds rossonero, Igli Tare, conosceva alla perfezione il difensore iberico e aveva garantito al Diavolo una forte pole position. Tuttavia, la recente cacciata del dirigente – avvenuta a seguito del tracollo interno contro il Cagliari che è costato ai rossoneri l’accesso alla Champions League – ha rimescolato tutte le carte. Senza una chiara guida tecnica e societaria, il Milan rischia concretamente di veder sfumare un affare che sembrava già in pugno.