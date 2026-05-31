Il Genoa accoglie Spalletti: no, non Luciano! Suo figlio Federico pronto a diventare scout del Grifone

Il Genoa accoglie il figlio di Luciano Spalletti, Federico, pronto a diventare scout del Grifone. I dettagli

Il mondo del calciomercato e della ricerca di talenti in Italia si prepara a registrare un importante movimento dietro le quinte. Federico Spalletti, figlio dell’attuale allenatore della Juventus Luciano Spalletti, è in procinto di intraprendere una nuova e stimolante avventura professionale. Secondo Nicolò Schira, il giovane dirigente lascerà a breve la base operativa bianconera per trasferirsi ufficialmente al Genoa. Sotto l’ombra della Lanterna, andrà a rinforzare in modo strutturale e strategico l’area scouting del club ligure, una mossa che testimonia le ambizioni rossoblù nella ricerca di profili futuribili.

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L’addio alla Juventus: un percorso iniziato con Cristiano Giuntoli

Il percorso dirigenziale di Federico alla Continassa si avvia dunque alla conclusione. La sua avventura nel mondo juventino era iniziata nel 2024. All’epoca, fu il Football Director Cristiano Giuntoli in persona a volerlo fortemente all’interno del rinnovato organigramma societario. Giuntoli, da sempre attento alla costruzione di una rete di osservatori capillare e moderna, gli aveva affidato un ruolo di grande rilievo nel Settore Giovanile juventino, con il delicato e cruciale compito di scovare i migliori talenti in circolazione. Durante questo periodo a Torino, Spalletti Jr. ha potuto affinare le proprie metodologie di ricerca analitica, lavorando a stretto contatto con i vertici di una delle realtà più esigenti d’Italia.

Il passato all’Udinese: una palestra d’eccellenza per i talent scout

Il fiuto per il talento di Federico non è certo nato per caso. Prima del suo approdo alla corte della Vecchia Signora, aveva già maturato un’importante e formativa esperienza professionale lavorando come osservatore per l’Udinese. La società friulana è da sempre considerata un’assoluta eccellenza in Italia ed Europa per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo e la valorizzazione dei giovani calciatori. Quella vissuta in Friuli è stata una vera e propria palestra lavorativa, che gli ha permesso di sviluppare un occhio critico e una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato giovanile globale, viaggiando e visionando innumerevoli prospetti.

Il nuovo capitolo al Genoa: le strategie future del Grifone

Ora, archiviata definitivamente la sua prestigiosa parentesi in bianconero, Federico Spalletti è pronto a rimettersi in gioco con grande entusiasmo. Portando le sue consolidate competenze al servizio del Grifone, avrà il compito di potenziare il network di osservatori del club genovese. Il Genoa punta forte sulle sue capacità per anticipare la concorrenza e scovare i campioni del domani, confermando la ferrea volontà della proprietà di investire massicciamente nello scouting come pilastro per la sostenibilità e i successi del futuro.