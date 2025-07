Torino, Israel è in città: ecco il nuovo portiere granata – VIDEO

Il nuovo portiere del Torino Franco Israel è arrivato in città, ecco il video della retroguardia granata, la formula e i retroscena

(Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Il Torino, adesso possiamo dirlo, ha un nuovo portiere. Il suo nome è Franco Israel ed è arrivato questo pomeriggio all’ombra della Mole direttamente dallo Sporting di Lisbona. Prima di procedere con le generalità e svelare formula e dettagli dell’operazione completata oggi dal club granata però, è doveroso compiere un breve passo indietro.

Come vi avevamo raccontato negli scorsi giorni, da tempo il Torino era alla ricerca di un estremo difensore capace di prendere il posto di Vanja Milinkovic Savic. Quest’ultimo è infatti promesso sposo del Napoli, deciso – dal canto suo – ad assicurare a mister Antonio Conte una retroguardia capace di ‘giocarsi’ una maglia da titolare con Alex Meret. Bene, proprio in attesa di sbloccare la trattativa con gli azzurri, il direttore tecnico dei piemontesi Davide Vagnati ha ‘bloccato’ prima e ‘chiuso’ poi l’operazione con i portoghesi per Israel.

Passando al lato economico, la scuderia di Via Viotti verserà nelle casse dello Sporting una cifra vicina ai 4,5 milioni di euro. Da sottolineare – aspetto che come prevedibile ha fatto storcere il naso a qualche fan granata – come il 40% di tale ammontare finirà poi nelle tasche della Juventus; club precedentemente proprietario del cartellino dell’atleta.

25 candeline spente lo scorso 22 di aprile, Israel è un classe 2000 di indubbie qualità (e, se lo augura il Torino, notevoli prospettive). Abile nelle uscite, non ricusa il gioco palla al piede. Pecca, invece, ancora di esperienza sul campo; con appena 24 incontri disputati nella penisola Iberica e poco più di 50 nella formazione Under23 dei bianconeri. Circostanza che potrà comunque migliorare partita dopo partita nella compagine allenata da Marco Baroni. Insomma, nella roulette dei portieri il patron Urbano Cairo ne vende uno a più di 22 milioni (Milinkovic) e punta tutto sulla giovane scommessa uruguaiana (Israel), ora spetta a lui trasformare i dubbi – e anche qualche malumore di troppo – in certezze. Il video esclusivo dalle telecamere di Calcionews24.