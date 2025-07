Trevisani esalta Maresca: «Questo allenatore ha due palle così! PSG battuto in questo modo». Il giornalista glorifica il tecnico del Chelsea

Il trionfo del Chelsea nel Mondiale per Club porta una firma indelebile, quella del suo tecnico Enzo Maresca. Un successo che non è frutto del caso o della giocata di un singolo, ma di un autentico capolavoro tattico, come sottolineato con forza da Riccardo Trevisani. Nel suo acuto intervento per Cronache di Spogliatoio, il noto commentatore ha eletto l’allenatore italiano a protagonista assoluto della finale, elogiandone il coraggio e la meticolosa preparazione.

Le parole di Trevisani descrivono una partita dominata dalla lavagna tattica del tecnico, un piano partita audace e preciso: «Questo Mondiale per club l’ha vinto Enzo Maresca, proprio firmato Enzo Maresca. Stiamo parlando di una partita proprio preparata nei minimi dettagli, con le uscite, i rinvii del portiere, il non farsi fare la pressione addosso, il rischio di giocare uno contro uno con la squadra più forte al mondo. Ha avuto due palle così perché se la gioca male perde 7-1 e fa una figura peggiore di quella che hanno fatto Inter, Atletico, Real e tutti gli altri».

L’analisi di Trevisani mette in luce la tattica di Maresca, studiata per disinnescare la pressione avversaria attraverso una gestione perfetta delle uscite palla al piede e dei rinvii del portiere. Non si è trattato solo di difendersi, ma di imporre il proprio gioco con coraggio.

Il punto chiave, infatti, è stato il rischio calcolato. Accettare duelli uno contro uno contro i migliori al mondo è una scelta che testimonia una fiducia assoluta nelle proprie idee. Come evidenziato, il confine tra un trionfo storico e una disfatta era sottilissimo. La vittoria del Chelsea diventa così una legittimazione per il lavoro di Maresca, che ha dimostrato di poter applicare con successo la sua filosofia di gioco al livello più alto del calcio mondiale, meritandosi il titolo di vero MVP della competizione.