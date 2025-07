Clamoroso all’Ajax: Borna Sosa e altri 6 esclusi dal gruppo con una chat di WhatsApp

L’Ajax ha deciso di comunicare a 7 giocatori che non sono più parte del progetto in modo atipico: con un messaggio su WhatsApp

L’Ajax ha deciso di comunicare l’esclusione dal progetto tecnico a sette giocatori in modo decisamente atipico: con un unico messaggio WhatsApp in un gruppo creato ad hoc. A rivelarlo è il quotidiano olandese De Telegraaf, che ha svelato come il club, in piena rivoluzione dopo l’ennesima stagione deludente e il cambio in panchina da Farioli a Heitinga, stia adottando anche metodi spicciativi per ridurre la rosa.

I sette calciatori in questione – tra cui figura anche l’ex Torino Borna Sosa – sono stati inseriti in un gruppo WhatsApp dal direttore sportivo Alex Kroes, che ha comunicato loro con un messaggio unico la necessità di trovarsi una nuova squadra perché non rientrano più nei piani della società.

La comunicazione digitale non si è fermata al messaggio. Ai sette sarà concesso di allenarsi nel centro sportivo dell’Ajax, ma soltanto in orari in cui la prima squadra non sarà presente. Inoltre, potranno contare su un solo fisioterapista condiviso e non avranno più a disposizione nemmeno il posto auto riservato all’interno della struttura.

Il caso più emblematico è quello di Borna Sosa, terzino sinistro croato rientrato a fine stagione dal prestito al Torino, dove ha trovato poco spazio anche per l’arrivo invernale di Biraghi. Rientrato ad Amsterdam, scopre ora di essere fuori dal progetto tecnico senza nemmeno una comunicazione individuale.

Oltre a Sosa, gli altri giocatori esclusi sono Chuba Akpom, Branco van den Boomen, Carlos Forbs, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen e Jay Gorter. Una curiosità: tutti e sette erano stati acquistati nel 2023 su indicazione dell’allora direttore sportivo Sven Mislintat, poi esonerato. Una mossa che sa di repulisti tecnico, ma che ha inevitabilmente sollevato critiche per le modalità adottate.