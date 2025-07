Torino, inizia la stagione: l’arrivo dei giocatori e i retroscena della prima seduta – VIDEO

Il Torino inizia ufficialmente la stagione 2025-2026, ecco il racconto, i video e tutti i retroscena della prima giornata di raduno dei granata

«Siamo pronti e felici». Comincia così la stagione del Torino targata 2025-2026, con le battute – ermetiche – di un sorridente Marco Baroni all’entrata nello Stadio Filadelfia. Tra le 8 e le 9 del mattino buona parte dei calciatori granata ha varcato il cancello del centro sportivo che si affaccia su Via Spano a bordo delle rispettive vetture. Pochi, pochissimi i tifosi presenti (non più di 4 in tutta la mattinata), molto più numerosi invece i giornalisti ad attendere mister e atleti impegnati oggi nel primo giorno della preparazione verso il prossimo campionato.

🛑Inizia la stagione del #Torino! Si è conclusa la prima seduta targata Marco #Baroni

👇Ecco l'arrivo di alcuni calciatori granata oggi. Sul nostro sito l'approfondimento completo 📷@LorenzoBosca pic.twitter.com/TzJ3Xk46EB — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) July 8, 2025

Tempo di fare colazione, scambiare qualche chiacchiera coi compagni e poi via di test fisici per Nikola Vlasic e gli altri. Esercizi in palestra, visite mediche, stretching con massaggi di rito; ci sarà tempo più avanti per gli allenamenti veri e propri…quelli col pallone insomma. Il Torino continuerà a darsi appuntamento al Filadelfia per tutto l’arco della settimana, prima di – a partire dal 14 di luglio – trasferirsi nella location scelta per il ‘vero’ ritiro: Prato allo Stelvio (provincia di Bolzano in Trentino-Alto Adige). Prima della partenza verso la Val Venosta però, salvo controindicazioni il club di Via Viotti dovrebbe aprire le porte del centro sportivo un tempo di Valentino Mazzola e compagni anche ai supporters per una seduta. Si attendono novità a riguardi tramite i canali ufficiali della società, ma non è da escludere un allenamento a porte aperte: sabato 12 la data ipotizzabile per la seduta.