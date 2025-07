Wesley, atterraggio da star: Roma accoglie il suo nuovo gioiello brasiliano

Atterraggio da star per Wesley: il nuovo rinforzo della Roma è sbarcato ieri a Fiumicino, atteso da tantissimi tifosi giallorossi

Delirio a Fiumicino per l’arrivo di Wesley. Il rinforzo più atteso dell’estate della Roma è sbarcato ieri mattina nella Capitale, accolto da oltre cento tifosi entusiasti che hanno invaso il Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Cori, bandiere, applausi e selfie per il nuovo esterno della Roma, che ha già sostenuto le visite mediche e oggi attende solo l’ufficialità del trasferimento.

L’operazione è stata chiusa con un investimento importante: 25 milioni di euro più 5 di bonus al Flamengo, e un contratto da 2,3 milioni a stagione per cinque anni. Con questi numeri, Wesley è diventato il calciatore sudamericano più costoso nella storia della Roma, superando nomi come Alisson, Lamela, Marquinhos, Samuel e Gerson. Una trattativa lunga e non priva di ostacoli, considerando anche la complessità di negoziare con i club brasiliani, ma la dirigenza romanista ha saputo muoversi con diplomazia e determinazione.

Il giocatore ha espresso fin da subito la volontà di vestire la maglia della Roma, rifiutando altre offerte pur di arrivare all’Olimpico. Un colpo voluto fortemente anche da Gasperini, che lo aveva seguito già dai tempi dell’Atalanta.

L’impatto con la città è stato travolgente. Appena atterrato da Rio con il volo AZ673, Wesley è stato scortato fuori dal terminal tra un’ovazione generale. Un giovane tifoso di 16 anni è riuscito a farsi autografare la maglia, mentre un bambino ha quasi saltato sul minivan per una foto. Emozioni forti per il 21enne brasiliano, apparso stanco ma visibilmente colpito dall’affetto.

Prima dell’esordio a Trigoria, però, serve completare l’iter burocratico. Wesley volerà di nuovo in Brasile per ottenere il visto lavorativo e potrà allenarsi con la squadra solo da giovedì, una volta conclusa la pratica al consolato. Gasperini, intanto, lo attende per rafforzare una fascia destra ancora in costruzione. E Roma, già innamorata, aspetta di vederlo in campo con la maglia numero 2.