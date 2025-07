Torino, visite mediche per Ngonge: ecco il colpo dal Napoli – VIDEO

Cyril Ngonge è arrivato a Torino, ecco le visite mediche per il calciatore arrivato dal Napoli, il racconto e i retroscena. Il video

(Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Adesso possiamo dirlo: Cyril Ngonge è arrivato a Torino. Poco dopo le 8e30 del mattino un suv bianco dai vetri oscurati ha varcato l’ingresso dello Stadio Olimpico Grande Torino che si affaccia su Via Filadelfia. A bordo, sul sedile posteriore, ecco il nuovo colpo di calciomercato del club granata.

L’esterno classe 2000 – venticinque candeline spente a maggio per lui – ha iniziato da una manciata di minuti o poco più le visite mediche presso l’Istituto Medicina dello Sport che trova ubicazione proprio nell’impianto sportivo – il Grande Torino appunto – che (a partire dalla prossima stagione) sarà a tutti gli effetti casa sua.

Nato a Uccle, in Belgio, Ngonge si trasferisce all’ombra della Mole in prestito ad un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 17. Si tratta di una figura chiave per lo scacchiere del Torino che verrà, a maggior ragione in un reparto – la trequarti – dall’importanza catartica nel 4-2-3-1 che il tecnico Marco Baroni avrà modo di schierare nel corso della stagione. Reparto, peraltro, rimasto recentemente orfano degli omologhi Yann Karamoh e Eljif Elmas.

Per lui, come spiegato, ora si tratterà soltanto più di superare le visite mediche di rito. Subito dopo – sempre nella giornata di odierna – il calciatore farà tappa nella sede del Torino di Via Viotti. A quel punto seguirà la ‘canonica’ firma sul contratto e il classico book fotografico da palesare in occasione dell’annuncio ufficiale. Insomma, parafrasando Gallileo Gallilei, anche se in maniera (per ora) tutt’altro che celere il calciomercato a tinte granata“Eppur si muove”. Questo pomeriggio il club di Urbano Cairo abbraccerà anche Franco Israel: il nuovo portiere in arrivo dallo Sporting e atteso in città già nelle prossime ore.