Raoul Bellanova è arrivato a Pinzolo, primi selfie e autografi per l’esterno granata, il video post allenamento dal raduno del Torino

(Lorenzo Bosca – Inviato a Pinzolo) Bellanova c’è. Questa mattina, al consueto risveglio muscolare del Torino in quel di Pinzolo, era presente anche l’esterno classe 2000. L’ex Inter ha difatti scontato tutti i giorni di vacanza extra concessi dal club granata, causa il recente impegno (seppur senza aver disputato nemmeno un minuto) all’Europeo con l’Italia di Luciano Spalletti. Ed è così che nella tarda serata di ieri Bellanova ha raggiunto l’Olympic Palace Hotel, struttura dove soggiornano appunto i tesserati del club piemontese, nella località in Provincia di Trento.

Stamane, puntuale insieme ai compagni, lo stesso Bellanova si è come anticipato presentato all’allenamento nello Stadio Pineta. Palestra e poi primi chilometri macinati sulle gambe per lui, il tutto sotto lo sguardo vigile del neo tecnico Paolo Vanoli ed i suoi collaboratori. Come appurato da CalcioNews24 inoltre, lo stesso ex allenatore del Venezia ha avuto modo più volte – nell’arco della seduta – di confrontarsi con la ‘freccia’ granata.

Tante indicazioni tecnico-tattiche per lui, seguite da tentativi di cross-schemi e discese palla al piede dentro l’area avversaria. D’altronde, nel 3-5-2 che in questi giorni Vanoli sta testando in Val Rendena un’importanza (quasi) catartica è ricoperta dal ruolo dei due esterni. Dai piedi di Bellanova dovranno – nel credo calcistico di Vanoli – partire dunque gli assist per Zapata o chi per lui avrà il compito di finalizzare in rete le manovre offensive del Torino.

Quel che è certo, è che al termine dell’allenamento (durato quasi due ore), proprio Bellanova si è fermato per firmare autografi e scattare selfie con i fan più fortunati. Tanti, tantissimi, gli attestati di stima rivolti al nativo di Rho dai tifosi presenti. Ricambiati con cenni di affetto e pure qualche battuta dall’atleta. Bellanova è a Pinzolo, Vanoli stra-crede in lui e i supporters non vedono l’ora: le voci di calciomercato sembrano giorno dopo giorno più lontane.