Lazio-Roma, Amantino Mancini: «Il mio gol di tacco è ancora un’emozione forte, mio figlio mi dice questo. Dopo Ranieri ecco chi vorrei sulla panchina giallorossa»

Le parole di Amantino Mancini, ex calciatore brasiliano della Roma, sui suoi ricordi nei derby contro la Lazio. Tutti i dettagli

Amantino Mancini è stato un giocatore che ha lasciato un segno indelebile nel derby della Capitale. Brasiliano, cuore giallorosso, si emoziona ancora a rivivere quanto fatto nel passato. E, a La Gazzetta dello Sport, rivolge anche uno sguardo nel futuro per quanto riguarda la scelta del prossimo allenatore della Roma.

IL SUO GOL DI TACCO É IL PIU’ BELLO NELLA STORIA DEI DERBY – «Non lo so, ma per me lo è stato di sicuro e peraltro era il primo in Serie A. Mi emoziona ancora a ripensarci, lo faccio rivedere sempre a mio figlio su YouTube e anche lui rimane a bocca aperta. Mi dice: “Papà, ma che cavolo di gol hai fatto?”. Poi lo abbiamo anche vinto quel derby contro la Lazio…».

IL PROSSIMO ALLENATORE DELLA ROMA – «Dire Ancelotti è facile, ma non penso possa venire visto che è ancora legato al Real. Serve uno che conosca bene la piazza e che abbia una carriera alle spalle. Per lavorare in quell’ambiente, in quella città serve un curriculum importante come ce l’ha Ranieri».