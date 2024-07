Parma, UFFICIALE il rinnovo di Man: la durata del nuovo contratto

L’annuncio del Parma sul rinnovo di contratto ufficiale di Dennis Man, protagonista della promozione in Serie A

Il Parma, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il rinnovo di contratto di Dennis Man.

COMUNICATO – «Parma Calcio annuncia che Dennis Man ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2027. Dennis è in gialloblu dal gennaio 2021 e nell’ultima stagione ha sbriciolato un record dopo l’altro, aiutando la squadra a raggiungere la prima vittoria nel campionato di Serie B della sua storia. Nato ad Arad, l’esterno dal “sinistro magico” è stato il più giovane fra i calciatori ad aver realizzato almeno 10 gol e servito 5 assist: in totale ha concluso con 11 reti e 6 passaggi vincenti nel torneo. Dieci dei suoi 11 gol sono, naturalmente, figli di un piede sinistro che è un pericolo per tutti gli avversari: è stato il calciatore che ha segnato più reti con questo piede in tutto il campionato. Ma i numeri di Dennis sono stati micidiali anche per i dribbling, un’altra delle sue qualità tecniche che lo rendono unico nel suo genere: ne ha completati 76, nessuno ha fatto meglio nel 2023/24. Un talento che si è fatto vedere molto in zona offensiva, tanto che nelle ultime 3 stagioni ha creato 127 occasioni da reti complessivamente, nessuno come lui ha fatto meglio con la maglia gialloblu. Una storia bella, bellissima, quella di Dennis con i nostri colori, cresciuta nel tempo. Con performance sempre all’altezza del suo nome e del suo talento, una classe che ha grande voglia di mostrare in Serie A, per rendere orgogliosi i tifosi del Parma e i suoi connazionali della Romania. Perché la storia di Dennis comincia ad Arad, dove inizia la sua carriera calcistica, che lo porta a vestire la maglia della Nazionale A e, nell’ultimo campionato Europeo, ad ottenere un record come il più grande numero 10 del suo Paese: Gheorghe Hagi. Due assist in unico match erano riusciti soltanto a lui nella sfida contro la Colombia ai Mondiali del ’94: Dennis lo ha imitato nella partita contro l’Ucraina. Un attaccamento forte quello con il suo Paese, un attaccamento forte quello che sta vivendo anche con Parma e la città di Parma: in gialloblu ha disputato finora 108 partite ufficiali, in gialloblu vuole continuare a scrivere la storia, in Serie A».