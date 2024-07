Dovbyk-Atletico Madrid, sempre più vicino l'acquisto. Per Simeone l'ucraino è un affare al posto di MORATA? I numeri dicono di SI'...

Tutti i numeri e le statistiche su Artem Dovbyk, attaccante ucraino del Girona ad un passo dall’Atletico Madrid

Via Alvaro Morata, l’Atletico Madrid ha bisogno di sostituire il capitano della Spagna, stavolta tornato in Serie A per giocare con il Milan. L’obiettivo, sempre più vicino da raggiungere, è l’ucraino Dovbyk, capocannoniere con 24 reti nell’ultima edizione della Liga. L’accordo con il giocatore è stato già raggiunto, l’intesa col Girona è ormai vicina a essere perfezionata. Simeone ci guadagna nel cambio? É interessante la riflessione che propone Sergio Picos, firma di AS:

«Un dato: Morata, Griezmann, Torres o Agüero non hanno mai raggiunto i 24 gol nel campionato spagnolo. Ovviamente non paragonerei mai Dovbyk come calciatore con nessuno degli ultimi tre, lontani anni luce. Ma non è facile arrivare a quella cifra, si tende a sottovalutare il suo Pichichi».