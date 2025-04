Il retroscena di Ivan Rakitic: «Sono stato più volte vicino a firmare con loro, poi ho scelto il Barcellona»

Clamoroso retroscena di Ivan Rakitic che racconta di un suo possibile passaggio all’Atletico Madrid sfumato, prima dell’approdo al Barcellona

nel corso dell’intervista a “Tiempo de Juego” di Cadena COPE van Rakitic, ex calciatore del Siviglia e del Barcellona ha svelato qualche retroscena sul suo passato in Spagna.

Il giocatore, attualmente in forza all’Hajduck Spalato di Rino Gattuso, ha dichiarato: «Sono stato tre o quattro volte vicino a firmare per l’Atlético Madrid. Una di quelle volte il trasferimento era già chiuso. Abbiamo parlato tante volte e quando sono andato al Barcellona siamo stati anche in contatto. Ma quando ho avuto l’opportunità del Barça, ho deciso di andare al Barcellona… Con l’Atlético l’affare era quasi chiuso»