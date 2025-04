Como, che festa di ritorno da Monza! Dopo il derby vinto ecco come hanno accolto la squadra di Fabregas i tifosi

​Dopo la vittoria per 3-1 contro il Monza, i tifosi del Como hanno accolto calorosamente la squadra al rientro nel centro sportivo di Mozzate e muniti di striscioni, bandiere e fumogeni, hanno celebrato il successo che avvicina il Como alla salvezza.

I giocatori, apprezzando il sostegno, sono scesi dal pullman per ringraziare personalmente i sostenitori, concedendo foto e autografi. A causa del divieto di trasferta imposto per motivi di sicurezza, i tifosi non avevano potuto assistere alla partita a Monza. Ora l’attenzione si sposta alla prossima sfida casalinga contro il Torino, con il Sinigaglia vicino al tutto esaurito