Daniel Fonseca si racconta: «Ecco a quali allenatori sono più legato. Ranieri? Pensava questo di me

In un’intervista concessa all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’ex Napoli e Cagliari Daniel Fonseca ha parlato dei suoi ex allenatori, in particolare di Ranieri.

RANIERI – «Lo conosco dal 1990 quando mi volle a Cagliari e all’inizio mi difese contro tutti. Era il mio primo anno in Italia: non segnai per sei mesi e mi volevano rimandare in Uruguay. Claudio credeva in me e lo diceva pubblicamente. A gennaio ho segnato una doppietta alla Sampdoria, con un gol in rovesciata, e da quel momento non mi sono più fermato e ci siamo salvati contro ogni pronostico. Poi mi ha voluto al Napoli e c’era lui in panchina la sera della mia cinquina al Valencia».

A CHI SI È LEGATO – «Claudio e Mazzone sono gli allenatori a cui sono più legato.»