La Corea del Sud supera la Repubblica Ceca in rimonta e si aggiudica il match del primo turno del gruppo A del Mondiale 2026: la sintesi

La Corea del Sud comincia nel migliore dei modi il proprio cammino nella fase finale dei Mondiali 2026. La nazionale asiatica ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca per 2-1 nella gara valida per la prima giornata del gruppo A, conquistando subito tre punti preziosi in classifica.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

All’Estadio Akron di Zapopan, nei pressi di Guadalajara, in Messico, la partita si è accesa nella ripresa. I cechi sono passati in vantaggio con Krejci, ma la reazione sudcoreana è stata immediata e decisiva. Prima Hwang In-Beom ha firmato il pareggio, poi Oh Hyeon-Gyu ha completato la rimonta regalando alla Corea del Sud una vittoria pesante.

Con questo successo, i sudcoreani raggiungono a quota tre punti il Messico, padrone di casa, che affronteranno il prossimo 19 giugno. Il giorno prima, invece, si giocherà Repubblica Ceca-Sudafrica, sfida tra due squadre ancora ferme a zero punti.

In serata, alle 21 italiane, debutto nel gruppo B tra Canada e Bosnia-Erzegovina.