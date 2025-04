Atletico Madrid, Godin è sicuro. Ecco quanto durerà il ciclo di Simeone secondo l’ex difensore uruguaiano

Diego Godin, ex difensore tra le altre dell’Atletico Madrid, è stato ospite dell’evento ‘El Desenlace‘ e ha parlato della stagione dei Colchoneros e se vede imminente la fine del mandato di Simeone.

Le sue parole: «Penso che se c’è qualcuno in grado di risollevare il morale della squadra e raddrizzare la nave, è lui. È sempre stato lui a tirare la nave e a raddrizzare il gruppo. È in grado di rialzarsi e raddrizzare il desiderio e la motivazione del gruppo. È dura quando ti ritrovi con praticamente niente in un mese, ma il ciclo di Cholo durerà finché lui lo vorrà. C’è una squadra, con molti ragazzi giovani che hanno fatto spettacolarmente bene per tre quarti di stagione. Sicuramente la prossima stagione si potranno ripetere. Sarà ciò che vuole Cholo e ciò che vogliono i giocatori, che sono bravi e giovani e hanno una grande squadra».