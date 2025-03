Juve, Motta: «Terzo posto? Pensiamo all’Atalanta, Gasperini è un grande allenatore. La scelta per Gatti…»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juve, in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro l’Atalanta. Tutti i dettagli

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista di Juve-Atalanta.

INFORTUNATI – «Bene abbiamo fatto un’ottima settimana, ho visto i ragazzi bene negli allenamenti fatti. Quelli che ci saranno domani sono pronti ad affrontare una grande squadra come l’Atalanta. Non ci saranno Rouhi, Cabal, Bremer, Milik, Douglas Luiz, Savona e Conceicao. Gli altri tutti disponibili».

TERZO POSTO – «Abbiamo lavorato a livello tecnico, fisico e psicologico sulla partita con l’Atalanta. Non pensiamo ad altro se non a puntare questa partita, non perdiamo energia a pensare ad altro. La nostra filosofia già la sapete, pensiamo di partita in partita ed essere concentrati sulla prossima per mettere tutto ciò che abbiamo dentro. Sarà una grande avversaria che in campionato sta bene, da tanto tempo, in casa le precedenti dicono che è sempre stata una partita complicata per noi. Affronteremo una squadra con giocatori forti, con un allenatore fortissimo, che io stesso ho avuto e mi ha aiutato in un momento non facile della mia carriera. Lo racconta anche lui, quando in quel momento difficile io tornando da un infortunio molto grave al ginocchio inizio ad allenarmi e mi chiede di giocare il giorno dopo. Mi ha messo dal primo tempo perché si era fatto male Milanetto e da lì ho ritrovato voglia di giocare, sorriso. Non deve dimostrare nulla a nessuno, ha fatto grandi cose a livello nazionale e internazionale. Grande rispetto e ammirazione».

GASPERINI – «È un grandissimo allenatore, non solo a livello nazionale ma anche internazionale. Lì il discorso cambia, non deve più dimostrare niente perché ha già dimostrato tantissimo. È un grande competitore. Quello che ha fatto all’Atalanta dà un’ammirazione totale, non solo per quello che fa con gli attaccanti ma per come fa giocare la squadra. Ho rispetto, ammirazione e un ringraziamento per quello che è stato per il momento della mia carriera».

