Lautaro Inter, le scintille dell’argentino al momento del cambio. Svelato il retroscena, ecco il vero motivo

Arriva dalla Gazzetta dello Sport l’indiscrezione che risolverebbe il “caso” Lautaro Martinez, uscito infastidito nel corso di Parma Inter.

Secondo il quotidiano, infatti, non ci sarebbe nulla di anormale nella scelta e in un breve passaggio descrive cos’è successo davvero al Tardini: «Il manifesto di un’Inter delusa restano gli occhi di capitan Lautaro, sostituito da Correa al 65’. Il numero 10 dell’Inter, una volta vista la lavagnetta col suo numero, ha scosso un paio di volte la testa. Una sorta di «no, io no, io non voglio uscire», ma non c’è nessun caso. Il minutaggio della punta, reduce dal leggero infortunio che gli ha fatto saltare il successo con l’Udinese a San Siro, era stato concordato ad Appiano nei giorni scorsi, ma l’adrenalina gli ha fatto scuotere la testa al momento del cambio».