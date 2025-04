Il Barcellona non va oltre al pari, ma guadagna un punto sul Real Madrid: contro il Betis 1-1

Barcellona, pareggio contro il Real Betis: i blaugrana non sfruttano a pieno la sconfitta del Real Madrid

Il Barcellona non sfrutta a pieno lo scivolone del Real Madrid e contro il Real Betis non va oltre al pareggio: segna Gavi in apertura per i blaugrana, risponde sempre nel primo tempo Natan per i biancoverdi.

In questo modo la squadra di Flick allunga sui Blancos, ma la sensazione è quella di una occasione sprecata: potevano essere 6 punti di vantaggio, ora i catalani si devono accontentare di portarsi a +4.