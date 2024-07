FANTACALCIO – AD AGOSTO SI RINASCE

Agosto arriva sempre.

E porta il suo caldo, durevole e profondo.

In questo periodo, in uno stadio larvale, dapprima secco, in apparenza morente, poi sempre più appiccicoso e bavoso, sudato, accaldato, assetato, prende vita il fantacalcista.

Ad agosto egli nasce.

Silente e informe in un liquido stagnante dai primi di giugno, conosce vigore nei mesi successivi, arrivando a ribollire al sole cocente.

E’ il miracolo del fantacalcio.



Il fantacalcista esperisce il mondo per l’ennesima prima volta.

Un organismo che muore a fine primavera, ogni anno.

Per poi rinascere.

Si abbevera dalle mammelle gonfie di esclusive di Madre-Calcio-Mercato.

Sempre da essa poi si nutre di quotidiani cartacei, già masticati e digeriti per lui.

Esposto a un imprinting diurno verso Gianluca Di Marzio.

Accudito dopo le 22 dai caregiver Pedullà e Criscitiello.

Così il fantacalcista nasce, si nutre, si sviluppa, esperisce. Così egli vive.

Bentornata nuova creatura. Il miracolo si ripete.

Sempre ad agosto.