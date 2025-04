Nuno Tavares Lazio, dopo un inizio esplosivo ha rallentato: permanenza in bilico? Le ultime

Nuno Tavares Lazio, dopo un ottimo inizio in avvio di stagione il suo rendimento, complici anche gli infortuni, è calato: addio in estate?

Dopo un inizio esplosivo, il rendimento di Nuno Tavares alla Lazio è calato, complice anche diversi infortuni che lo hanno rallentato. Il terzino portoghese, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dall’Arsenal, ha vissuto una prima parte di stagione brillante, collezionando 8 assist entro ottobre. Tuttavia, dalla fine dell’anno la sua forma è andata progressivamente in declino, suscitando dubbi sul suo futuro in biancoceleste.

Come riportato da Il Messaggero la Lazio, che pagherà 5 milioni di euro all’Arsenal per il riscatto del giocatore, sta ora valutando attentamente la situazione. Nonostante le difficoltà fisiche, Tavares resta un punto di forza, ma le sue prestazioni recenti potrebbero spingere la società a venderlo già in estate. La dirigenza biancoceleste difficilmente lo cederà per una cifra inferiore ai 35-40 milioni di euro, considerando anche la percentuale sulla rivendita vantata dai Gunners.