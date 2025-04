Balotelli, fuori dai piani del Genoa e amaro sui social: «Qualcuno meriterebbe il Mario di 16 anni ribelle»

Lo sfogo sui social di Mario Balotelli, finito ai margini del Genoa con l’arrivo di Patrick Vieira: ecco la storia dell’attaccante

Mario Balotelli resta un oggetto misterioso nel Genoa di Patrick Vieira. Dopo un iniziale impiego sporadico, l’attaccante è progressivamente uscito dai radar del tecnico francese fino a sparire del tutto: l’ultima apparizione ufficiale risale infatti al 21 dicembre 2024. Da allora, nessun minuto in campo, nessuna convocazione di rilievo, e un ruolo sempre più marginale in una squadra che, almeno per ora, sembra non contemplarlo nei propri piani.

Nel frattempo, l’ex Inter e Milan ha affidato ai social un messaggio dal sapore polemico, postando una foto a torso nudo con una didascalia eloquente:

«Qualcuno da queste parti meriterebbe non un Mario maturo ma il Mario 16enne ribelle, forse capirebbero cosa comporta veramente il mancar di rispetto così».