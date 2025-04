Torino, i fan granata scrivono a Ricci: le parole post espulsione fanno breccia. Tra mercato e futuro Cairo ora…

Torino, i tifosi scrivono a Samuele Ricci dopo le parole del granata post espulsione col Verona, sul mercato la palla passa però a Urbano Cairo

Un applauso di incoraggiamento ha accolto l’uscita dal campo di Samuele Ricci dopo l’espulsione incassata dal centrocampista del Torino nel secondo tempo del match con il Verona. Un encomio di sincero sostegno quello offerto dal pubblico granata presente allo stadio per il proprio numero 28, a cui han fatto seguito – questa volta però, in via virtuale – le lodi espresse sempre dai sostenitori sabaudi per le parole di scuse diramate dal giocatore via social ai margini della sfida.

«Mi dispiace davvero per l’espulsione: il mio intervento avendolo rivisto è stato duro, ma assolutamente fortuito e senza alcuna intenzione di fare male» ha scritto Ricci sul suo profilo Instagram in merito al cartellino rosso ricevuto. E ancora: «Chiedo scusa alla squadra per aver lasciato i compagni in inferiorità. Fa parte del gioco, ma episodi così non fanno mai piacere. Testa già alla prossima!»

«Averci messo la faccia con questo post la dice lunga», «Resti comunque il più forte» hanno immediatamente risposto due fan nell’apposita sezione commenti. «Grande professionista oltre che bravo ragazzo» ha continuato un terzo, per quanto l’elenco sarebbe davvero lunghissimo. E non mancano i molti a pensare già al futuro del giocatore: «Resta qui», «Spero di rivederti anche il prossimo anno», chiosano un quarto e un quinto, passando per i più classici e numerosissimi: «Non te ne andare».

Chi, sempre nel post gara contro gli scaligeri, ha fatto sentire la propria voce sul granata è stato direttamente il presidente del Torino Urbano Cairo. «Se Ricci si può tenere? Io di mercato oggi non parlo» ha sentenziato il patron incalzato dai giornalisti presenti, prima di chiosare: «Al momento giusto, abbiamo una finestra di mercato dal 1° al 10 giugno». Eppure, proprio dalle gesta dell’editore (così come dalla volontà dell’atleta) dipenderà il prosieguo della carriera dell’ex Empoli. Con Milan e Inter alla finestra in Italia, senza scordare l’interesse delle big di mezza Europa, l’estate di Ricci è destinata a rivelarsi incredibilmente rovente. E per quanto ammirevoli e apprezzati i messaggi dei tifosi potrebbero non essere sufficienti.

GUARDA QUI IL VIDEO URBANO CAIRO PARLA DI SAMUELE RICCI, LA VIDEO INTERVISTA AL PATRON DEL TORINO POST MATCH COL VERONA