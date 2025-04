Di Natale: «L’Udinese sta dimostrando di essere competitiva con tutte; Lucca è molto interessante, gli auguro questo»

Udinese, le parole dell’ex Totò Di Natale: «Sta dimostrando di essere competitiva contro tutte le squadre, spero in un buon risultato con il Milan»

Antonio Di Natale, leggenda dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo elogi per la squadra friulana. Di seguito le sue parole.

SITUAZIONE DELL’UDINESE – «L’Udinese è una buona squadra, con un bravo allenatore. Sta dimostrando di essere competitiva contro tutte le squadre, e spero che possano ottenere un buon risultato contro il Milan. Faccio i miei complimenti alla società, che sta facendo un campionato importante».

LUCCA CERCATO DAI TOP CLUB – «Lucca ha dimostrato di essere forte, è un ragazzo molto interessante. So che ci sono molte squadre che lo vogliono. Mi auguro che continui su questa strada, perché ha un futuro luminoso davanti a sé, anche con la Nazionale».

POTREMO RIVEDERLA SUL CAMPO DI CALCIO? – «Gli anni passano per tutti, ma ogni tanto tocco il pallone perché è qualcosa che amo fare. Sarò ospite del bomber Picci nella Kings League, e magari in futuro vedremo. Se ci sarà voglia e se starò bene fisicamente, non escludo di giocare qualche partita. Ho ricevuto tante richieste, ma bisogna vedere come vanno le cose. Se sarà possibile, farò volentieri qualche partita».