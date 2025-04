Empoli, emergenza infortuni: rischio crociato per Kouamé; Maleh e Zurkowski, stagione finita?

Crisi infortuni in casa Empoli: Kouamé a rischio crociato, per Maleh e Zurkowski il rischio è che la stagione sia finita

Non c’è tregua per l’Empoli, che rischia di perdere tre pedine fondamentali per il finale di stagione. Come riporta La Nazione, Christian Kouamé si è sottoposto in queste ore agli esami per un sospetto infortunio al legamento crociato del ginocchio destro, dopo una brutta ricaduta nella ripresa della gara contro il Cagliari. La diagnosi definitiva è attesa a breve, ma la preoccupazione è che la sua stagione sia già finita.

Situazione simile anche per Youssef Maleh e Szymon Zurkowski, volati in Spagna per accertamenti su rispettivi problemi al ginocchio: si teme una lesione del collaterale per il primo, un infortunio articolare serio per il secondo. Anche per loro, i tempi di recupero sembrano tutt’altro che brevi.