Barcellona domani c’è il Borussia Dortmund, Flick: «I tifosi possono sognare, ma noi dobbiamo stare con i piedi per terra»

Le parole di Hans Flick, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund

Domani il Barcellona affronta il Borussia Dortmund nel quarto di finale di Champions League. Di seguito le parole di Hans Flick in conferenza stampa.

VERSO IL DORTMUND, SERVE IL MASSIMO – «Penso che nei quarti di finale vorrai giocare contro chiunque, per andare avanti e non fermarti qui. Sarà difficile, il BVB è un avversario stabile, ha punti di forza in attacco… dobbiamo controllare l’attacco avversario, ma anche pressare».

LE CONDIZIONI DI RAPHINHA – «Abbiamo cercato, dopo la pausa per le nazionali, di farlo recuperare. Quello che vedo in allenamento è lo stesso di prima: è molto attivo, sveglio, dinamico… dimostra che è pronto per la partita di domani».

SUL RUOLO DI FAVORITI – «Possiamo sognare, ma i giocatori e gli allenatori devono tenere i piedi per terra. Bisogna vedere ciò che abbiamo ottenuto, con tanto lavoro, e non deve essere la fine. Dobbiamo mettere tutto sul piatto per andare avanti. Vogliamo continuare a non perdere quest’anno, ma dobbiamo rendere al massimo contro un avversario molto forte».