Nico Williams ha vinto il premio di MVP della finale degli Europei: l’esterno spagnolo ha trovato il gol del momentaneo 1-0 e in tutta la partita ha garantito una altissima qualità.

A 22 anni e 2 giorni (anche per lui, come per Yamal, compleanno in settimana) è il secondo marcatore più giovane in una finale degli Europei, dopo Ananastasi, che nel 1968 segno a 20 e 64 giorni.