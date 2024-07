Lautaro Inter, la Copa America della CONSACRAZIONE: raggiunto il RECORD di un altro EX NERAZZURRO

Lautaro Inter, la Copa America ha consacrato anche in nazionale il talento del capitano nerazzurro: il record stagionale

Annata da favola per Lautaro Martinez, fresco vincitrice della Copa America con l’Argentina dopo aver terminato la stagione regolare da campione d’Italia con l’Inter. Il Toro si è laureato capocannoniere di entrambe le competizioni: primato che tra gli ex nerazzurri era stato raggiunto solo da un giovanissimo Adriano. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.

I DETTAGLI – «Da Adriano a Lautaro, una “doppietta” da un interista all’altro. Nel 2004, in Perù, l’Imperatore trionfò in Coppa America con il suo Brasile da capocannoniere con sette gol in sei partite. Adriano, preso dal Parma a gennaio, giocava già all’Inter da sei mesi. L’accoppiata top scorer-campione è successa nel corso degli anni anche a Gabriel Batistuta, Leo Messi, Ronaldo e tanti altri».