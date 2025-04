Juve, Tudor rilancia il duo Vlahovic Yildiz per puntare alla Champions

Juve, Igor Tudor ha rilanciato la coppia Vlahovic Yildiz: i due attaccanti saranno decisivi per l’obiettivo Champions League

Dopo diversi cambiamenti e tentativi – naufragati nel finale della sua esperienza – da parte di Thiago Motta, Igor Tudor ha deciso di riproporre la formula con Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic come coppia offensiva della Juve, ottenendo un successo importante contro il Genoa. Come riportato da la Gazzetta dello Sport il duo, che aveva già mostrato segni di intesa sotto la guida di Motta, è stato ripristinato da Tudor per cercare di portare i bianconeri al quarto posto in campionato e ottenere la qualificazione alla Champions League. Vlahovic, che non ha rinnovato il contratto, ha deciso di concentrarsi sul presente e di aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi, mentre Yildiz, dopo vari esperimenti di posizione, si è ritagliato un ruolo fondamentale nel nuovo attacco bianconero.

Il giovane talento turco ha già dimostrato il suo valore con gol decisivi in Champions League e in Serie A, e si prepara a continuare a far crescere la sua reputazione. Tudor ha dato a Yildiz il compito di svariare su tutto il fronte offensivo, mentre il giovane attaccante ha risposto con un gol e una prestazione di alto livello contro il Genoa. La coppia Yildiz-Vlahovic, ora al centro del progetto di Tudor, ha l’opportunità di guidare la Juventus verso il successo finale, con l’obiettivo di conquistare almeno 70 punti in campionato e garantirsi l’accesso alle competizioni europee.