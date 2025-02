FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 27a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

FIORENTINA – LECCE

venerdì 28 febbraio, ore 20.45

Fiorentina che dopo 3 sconfitte consecutive ospita venerdì sera il Lecce per tentare di rifarsi sotto nella lotta alle posizioni che contano. Salentini che arrivano arrabbiati per come sono andate le cose il turno precedente. Gara nervosa.

Fiorentina

Beltran, non può essere quello delle ultime uscite: non sbaglierà ancora.

Lecce

Ci avevamo preso gusto con i bonus di Morente, occasione per regalarne di nuovi.

ATALANTA – VENEZIA

sabato 1 marzo, ore 15.00

Atalanta straripante a Empoli e a questo punto del campionato la classifica dice che lo scudetto può anche non essere considerato un’utopia. Di fronte il Venezia, ancora a secco di vittorie in trasferta, rappresenta un ostacolo ampiamente alla portata.

Atalanta

Un solo assist finora, lecito pretendere di più da Kolasinac.

Venezia

Ellertsson difficilmente sbaglia partita, affidabile contro chiunque.

NAPOLI – INTER

sabato 1 marzo, ore 18.00

Sfida che sa di tricolore anche se i giochi rimarranno verosimilmente ancora aperti fino alla fine. Difficile se non impossibile individuare una favorita, la sensazione è che prevalga il timore di perdere rispetto al coraggio di conquistare la vittoria.

Napoli

A Lukaku manca una rete alla doppia cifra e dati gli avversari farà di tutto per trovarla.

Inter

Dentro Arnautovic: gol strabiliante in coppa, sarà in grande fiducia.

UDINESE – PARMA

sabato 1 marzo, ore 20.45

L’Udinese è tra le squadre più in forma del torneo, con 10 punti in 4 partite, e non vuole lasciare nulla di intentato nella corsa ai posti europei. Il Parma invece il turno passato ha trovato una vittoria che ridà ossigeno ma il percorso verso la salvezza rimane più che tortuoso.

Udinese

Crediamo proprio che Thauvin tornerà ad essere il primo rigorista…

Parma

Chiamato in causa ha dimostrato di saperci stare e ora vorrà giocare bene le sue carte. Dentro Estevez.

MONZA – TORINO

domenica 2 marzo, ore 12.30

Il Monza deve provare a tenere duro per rispettare il proprio percorso nella massima serie: la matematica è ben lontana dal condannarlo, l’obiettivo ora è ritrovare lo spirito giusto. Impresa che sta riuscendo al Torino: invischiato in una stagione sotto le aspettative, sa concedersi ancora qualche soddisfazione.

Monza

Davanti il Torino non fa troppa paura, e Palacios potrebbe farsi notare.

Torino

Puntiamo forte sulla capacità di inserimento di Casadei.

GENOA – EMPOLI

domenica 2 marzo, ore 15.00

Il Genoa dimostra in ogni occasione il suo valore, giocandosela fino alla fine anche contro avversari di livello ben superiore. L’Empoli è stato capace di fare ancora meglio, eliminando la Juve dalla Coppa Italia e regalandosi una semifinale storica, e ora spera in uno slancio anche in campionato.

Genoa

Atleticamente superiore a tanti, Ekuban ora dovrà cercare la concretezza sottoporta.

Empoli

Confermiamo Maleh, uomo partita contro i bianconeri.

BOLOGNA – CAGLIARI

domenica 2 marzo, ore 15.00

Il Bologna ha fatto suo il recupero contro il Milan rilanciandosi a tutti gli effetti nella corsa alla qualificazione Champions. Il Cagliari dal canto suo deve cercare di incrementare la distanza dalla zona retrocessione, ritrovando innanzitutto la via del gol (nessuna rete nelle ultime due gare).

Bologna

L’unico bonus della sua stagione Lucumì l’ha trovato proprio all’andata contro il Cagliari…

Cagliari

Coman sa spaccare le partite, potrebbe essercene bisogno.

ROMA – COMO

domenica 2 marzo, ore 18.00

Incontro che si preannuncia spettacolare tra due squadre in salute che stanno alzando il loro livello a ogni partita. Favoriti si direbbero i giallorossi non fosse che il Como ha di recente fatto 6 punti in 2 giornate vincendo contro Fiorentina e Napoli…

Roma

Ora che ha migliorato il suo rapporto con i malus, Mancini potrebbe concentrarsi sui bonus!

Como

Si è preso la titolarità e non intende lasciarla: fiducia a Smolcic.

MILAN – LAZIO

domenica 2 marzo, ore 20.45

Nessuna delle due sta ottenendo risultati in questo ultimo periodo ma se appare lecito parlare di un Milan in crisi per la Lazio si direbbe più una flessione della produzione offensiva. Detto ciò, nel proprio stadio i rossoneri rimangono favoriti.

Milan

Joao Felix è alla ricerca del suo primo bonus nel fantacalcio: non tarderà.

Lazio

Pedro rischia di giocare e per come sta rischia di essere determinante.

JUVENTUS – VERONA

lunedì 3 marzo, ore 20.45

La Juventus, a detta del suo mister, ha toccato il fondo e ora serve una reazione immediata per ottenere l’unico obiettivo stagionale rimasto. Cercherà di opporsi il Verona, per dare seguito all’impresa casalinga contro la Fiorentina.

Juventus

Gonzalez tra i peggiori contro l’Empoli, ha tanto da farsi perdonare.

Verona

Di questi tempi, a scegliere il portiere che gioca contro la Juve non si sbaglia quasi mai: dentro Montipò.