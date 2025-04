Gabbiadini: «Negli Emirati mi trovo benissimo, ma nessuno arriva puntuale agli allenamenti. La Premier è il sogno che ho coronato. C’è un allenatore che ha cambiato la mia carriera»

Le parole di Manolo Gabbiadini, attaccante italiano impegnato nel campionato degli Emirati Arabi, sulla sua esperienza. I dettagli

Ricordate Manolo Gabbiadini? Attaccante di valore, oggi gioca negli Emirati dopo un passato nella Sampdoria, nel Napoli e in tanti altri club. La Gazzetta dello Sport lo ha incontrato, ecco le sue parole.

LA SCELTA DI DUBAI – «Nel giugno 2023 la Samp fu molto chiara: per problemi economici doveva vendermi. Il mio ciclo lì era finito. Ranieri mi chiamò per portarmi a Cagliari, però il club sperava di strappare un prestito. Non volevo aspettare gli ultimi giorni di mercato. Poi arrivò l’offerta da Dubai. È stata ovviamente una scelta di vita più che sportiva: alla mia età era giusto pensare anche al contratto».

COME SI TROVA NEGLI EMIRATI – «Benissimo, anche se io sono fermo da un po’ per la lesione del tendine dell’adduttore. All’inizio eravamo preoccupati per Tommaso, che aveva lasciato gli amici e faticava un po’ a inserirsi. Ma gli siamo stati vicini e dopo sei mesi è partito alla grande. Quando torniamo in Italia, lui e il fratellino non sono tanto contenti».

GLI MANCA IL CALCIO ITALIANO – «Certo. Mi mancano soprattutto i tifosi. Qui il calcio è molto seguito, ma allo stadio spesso c’è poca gente anche per le temperature: a volte giochi con 500 spettatori, poi magari in una sfida importante sono 30.000. Mi capita di ripensare a Marassi o al clima delle trasferte, a quelle emozioni. Mi sono dovuto adeguare ai ritmi. In Italia se il ritrovo nello spogliatoio è alle 15, con un minuto di ritardo prendi la multa. Qui i puntuali sono due o tre. Ma poi in allenamento e partita vanno tutti forte, altrimenti vengono cacciati. Io sono bergamasco, precisino, ma se prendi tutto seriamente diventi matto. Così ho imparato ad apprezzare tante cose. Come dicono loro: scialla. O enjoy».

IL MIGLIOR GABBIADINI – «Forse quello del 2014-15, stagione a metà tra Samp e Napoli, con 15 gol in A. Ho bei ricordi di tutte le tappe. Il settore giovanile dell’Atalanta e l’esordio quando ancora non ero pronto. L’esplosione a Bologna dove ho conosciuto Martina. L‘incredibile affetto dei tifosi della Samp, con cui mi sentirò sempre in debito: sono preoccupato per la classifica. I due anni di Napoli che mi sembrano dieci per la quantità di calore e di bellezza che ho trovato. E poi la Premier: a 14 anni quando conobbi Silvio Pagliari, il mio procuratore, gli dissi che un giorno avrei voluto giocare lì e mi rispose che se lo sarebbe segnato sull’agenda. Il giorno che firmai per il Southampton coronai quel sogno: è stata un’esperienza incredibile».

LA DOPPIETTA AL MANCHESTER UNITED – «Bello, sì: nella finale di Coppa di Lega. Uscii all’83’ e Mourinho venne a darmi la mano mentre mezzo Wembley cantava il mio nome. Purtroppo subito dopo Ibra segnò il 3-2 e perdemmo».

PERSONE DA RINGRAZIARE – «Ciro Ferrara. Ai tempi dell’Atalanta giocavo poco e lui mi chiamava lo stesso nell’Under 21. Lo ripagavo segnando. Grazie a quei gol mi volle il Bologna e la mia storia cambiò».