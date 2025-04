Torino, il Robaldo va verso il definitivo completamento, ecco il punto sull’impianto sportivo granata a un mese dall’inaugurazione

(Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Trenta giorni esatti separano il Torino dall’inaugurazione del centro sportivo Robaldo. Il 4 maggio 2025 è infatti la data (ufficiosa, per il momento non ancora ufficiale) fissata dal club viotti per l’apertura dell’impianto sportivo che trova ubicazione tra Strada Castello di Mirafiori ed il parco del Sangone. Parliamo della futura casa delle giovanili granata, destinata ad ospitare i più giovani tesserati del club calcistico piemontese: dall’under 12 sino alla Primavera.

Saranno quattro i campi da calcio (tre dei quali a misura regolamentare) ad accogliere i calciatori del domani. Nel filmato documentato da Calcionews24 ecco presenti i manti erbosi, attorniati da due tribune e dalle ‘canoniche’ panchine ai bordi degli stessi. In fase di realizzazione invece la struttura in muratura all’ingresso dell’impianto, nell’edificio – attualmente in costruzione – saranno stabiliti alcuni uffici di varia natura della società. Il conto alla rovescia segna meno un mese e, in attesa che tutte le opportune informazioni circa la cerimonia d’apertura siano diramate dalle voci competenti in materia, dalle parti del Robaldo a Torino si lavora sen­za so­lu­zione di con­ti­nui­tà per ultimare il progetto entro la data stabilita.