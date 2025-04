Sarà un Milan azzurro! Dopo il ds e il tecnico anche nella rosa ci sarà un blocco italiano: tutti i nomi per la squadra

Milan, lavori in corso per creare un blocco italiano per la prossima stagione: tutti i nomi nel mirino della dirigenza rossonera

Il Milan guarda all’italianità per rifondare: dirigenti, allenatore e anche una parte consistente della rosa saranno italiani e candidabili per l’Azzurro. L’obiettivo dei rossoneri, come riportato da la Gazzetta dello Sport è creare uno zoccolo duro come in passato, ispirandosi al modello Sacchi, Capello, Ancelotti e alle grandi Juve e Inter recenti.

Chiesa, Orsolini e Lucca sono nel mirino per l’attacco: difficile prenderli tutti, ma restano opzioni concrete. Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool per rilanciarsi in vista dei Mondiali, mentre Orsolini (che permetterebbe di accentrare Pulisic) e Lucca sono piste già sondate a gennaio. Il riscatto di Abraham è in dubbio: l’inglese potrebbe rientrare in una trattativa con la Roma per Cristante o Pellegrini. Saelemaekers è piaciuto ai giallorossi e può diventare la chiave per uno scambio. Frattesi resta un nome caldo se dovesse lasciare l’Inter. Per la difesa, in caso di addio a Theo Hernandez, piacciono Udogie (difficile trattare col Tottenham) e Comuzzo, giovane della Fiorentina valutato 40 milioni. Sullo sfondo anche Diego Coppola del Verona.