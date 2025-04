Inter, Lautaro Martinez ha un messaggio per i suoi tifosi! Sui social l’aggiornamento che riguarda il suo infortunio

Inter, Lautaro Martinez parla del suo infortunio e fa sognare i suoi tifosi. Sui social ecco il messaggio del Toro

Nella conferenza stampa di ieri sera, dopo il pareggio per 1-1 dell’Inter contro il Milan in semifinale di Coppa Italia, erano state queste le parole di Simone Inzaghi in vista della gara di campionato contro il Parma dei nerazzurri: «Vediamo Lautaro, ha lavorato bene in questi giorni: c’è speranza. Dumfries non ci sarà a Parma, Arnautovic e Dimarco speriamo di sì, c’è fiducia. Zielinski no. Speriamo di arrivare a 16-17 giocatori di movimento».

Mantendo il focus su Lautaro Martinez che già in settimana aveva (tramite un post diramato sui propri profili social) annunicato l’assenza pre la stracittadina milanese causa una noia muscolare così: «Ho fatto il massimo per esserci domani sera, ma purtroppo i tempi sono stretti. La stagione è lunga e i nostri obbiettivi sono ancora tanti. Ci vediamo presto in campo»; lo stesso account il bomber argentino è tornato a ‘parlare’ con un nuovo post. Questa volta il messaggio è opposto: «Ci sono».