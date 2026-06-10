Lazio, ecco chi è Jonathan Asp Jensen: il talento danese nel mirino biancoceleste

Il giovane gioiello del Bayern Monaco Jonathan Asp Jensen piace ai biancocelesti: tecnica, versatilità e prospettive importanti per il futuro

La Lazio guarda al futuro e continua a monitorare giovani profili di prospettiva per rinforzare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza biancoceleste c’è quello di Jonathan Asp Jensen, fantasista danese classe 2006 di proprietà del Bayern Monaco.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club capitolino avrebbe avviato i contatti per valutare la fattibilità dell’operazione, facendo leva sugli ottimi rapporti costruiti negli ultimi anni con il club bavarese.

Dialoghi aperti con il Bayern Monaco: la Lazio ci prova

I rapporti tra Lazio e Bayern Monaco sono già stati consolidati in passato, come dimostrato dall’operazione che aveva portato a Roma Arijon Ibrahimovic nel gennaio 2025. Un’esperienza che non ha lasciato il segno, ma che ha contribuito a mantenere aperto il canale tra le due società.

Per Asp Jensen, al momento, non esiste ancora un accordo definitivo, ma le sensazioni restano positive. Il Bayern valuta attentamente il futuro del giocatore e non è esclusa una nuova formula in prestito, anche se il valore del cartellino viene stimato attorno ai 5 milioni di euro.

Numeri importanti nell’ultima stagione

Il giovane danese arriva da una stagione particolarmente convincente con la maglia del Grasshopper, club svizzero dove ha giocato in prestito.

Il bilancio parla di 9 gol e 6 assist in 40 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione di numerose società europee. Nonostante la difficile annata del Grasshopper in campionato, Asp Jensen è riuscito a distinguersi grazie a prestazioni di alto livello e a una crescita costante.

Le caratteristiche di Jonathan Asp Jensen

Un giocatore offensivo moderno e versatile

Uno degli aspetti che rende Asp Jensen particolarmente interessante riguarda la sua duttilità tattica.

Il danese può essere impiegato come:

Trequartista

Esterno offensivo

Mezzala a vocazione offensiva

Pur essendo prevalentemente utilizzato sulla corsia sinistra, è in grado di muoversi su tutto il fronte offensivo grazie alle sue qualità tecniche.

Tecnica, dribbling e capacità di creare superiorità

Alto 1,82 metri e destro naturale, Asp Jensen si distingue per:

Ottima tecnica individuale

Spiccate doti nel dribbling

Buona capacità di conclusione

Visione di gioco e creatività negli ultimi metri

Si tratta di un profilo giovane ma già capace di incidere nella fase offensiva, sia come finalizzatore che come uomo assist.

Un percorso di crescita tra Danimarca, Germania e Svizzera

Il Bayern Monaco aveva investito su di lui nel 2022, acquistandolo dal Midtjylland quando aveva appena 16 anni. Dopo il percorso nel settore giovanile bavarese, Asp Jensen ha assaggiato anche il calcio della prima squadra, esordendo in Bundesliga il 12 maggio 2024 contro il Wolfsburg.

Successivamente è rimasto a disposizione della seconda squadra prima dell’esperienza in Svizzera, fondamentale per la sua maturazione calcistica.

Curiosamente, il talento danese condivide diversi punti in comune con altri calciatori già presenti nell’universo biancoceleste, come Gustav Isaksen e Oliver Provstgaard, sia per percorso formativo sia per la stessa agenzia di rappresentanza.

Lazio, tra prospettiva e necessità immediate

L’eventuale arrivo di Asp Jensen rappresenterebbe un investimento in linea con la strategia della Lazio, orientata verso profili giovani e sostenibili dal punto di vista economico.

Tuttavia, come sottolinea il Corriere dello Sport, il club dovrà trovare il giusto equilibrio tra la valorizzazione dei talenti emergenti e la necessità di fornire a Gattuso rinforzi già pronti per incidere immediatamente.

Asp Jensen rappresenta senza dubbio un profilo di grande prospettiva, ma il suo eventuale inserimento nel calcio italiano richiederà tempo, pazienza e un percorso di crescita graduale.