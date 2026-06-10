Inter, futuro Darmian tra campo e dirigenza: il club gli offre una nuova opportunità

I nerazzurri vogliono trattenere Matteo Darmian anche dopo la carriera da calciatore: decisione attesa a breve

Il futuro di Matteo Darmian potrebbe continuare a essere legato ai colori nerazzurri, ma in una veste completamente diversa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, diversi club di Serie A avrebbero manifestato interesse per l’esperto esterno, pronto a valutare le opportunità che potrebbero presentarsi nelle prossime settimane.

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Nonostante i sondaggi provenienti da altre società del massimo campionato italiano, l’Inter starebbe lavorando per convincere Darmian a rimanere all’interno del progetto del club. La proposta avanzata dalla dirigenza non riguarderebbe però un nuovo ruolo sul terreno di gioco, bensì una posizione da ricoprire fuori dal campo, all’interno dell’organizzazione nerazzurra.

Un attestato di stima importante nei confronti di un calciatore che, negli anni trascorsi a Milano, si è distinto per professionalità, affidabilità e spirito di sacrificio, diventando una figura molto apprezzata sia dallo spogliatoio sia dalla società.

L’Inter vorrebbe quindi valorizzare l’esperienza maturata da Darmian nel corso della sua lunga carriera, affidandogli un incarico che gli consentirebbe di restare nel mondo nerazzurro anche dopo l’eventuale conclusione del percorso da calciatore.

Al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva. La risposta del giocatore è attesa nei prossimi giorni, quando verranno sciolte le riserve sul suo futuro e sulla possibilità di iniziare una nuova avventura all’interno dell’Inter.