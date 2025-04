Inter Luis Henrique, Benatia a Milano: i nerazzurri vogliono chiudere entro il Mondiale per Club

Inter Luis Henrique: primi contatti con il ds del Marsiglia Benatia: l’obiettivo dei bianconeri è strappare il sì prima del Mondiale per Club

Le voci di calciomercato riguardanti Luis Henrique e l’Inter continuano a tenere alta l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Secondo la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Marsiglia, Benatia, è stato recentemente avvistato a Milano, sebbene la sua visita sia stata probabilmente legata ad altri affari, come il milanista Bennacer. Non è chiaro se durante l’incontro siano stati trattati dettagli specifici per il trasferimento di Henrique, ma è certo che i contatti tra i due club sono aperti da tempo.

L’Inter è interessata a concludere l’affare prima del Mondiale per club, ma al momento si trova in una fase interlocutoria. La trattativa è ancora in fase embrionale e potrebbe richiedere del tempo per evolversi. Il Marsiglia, dal canto suo, valuta il giovane talento tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere il punto di partenza per i negoziati tra le due squadre.