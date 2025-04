Piccoli: «Sto dando tutto per il Cagliari, Nicola mi ha fatto crescere così. Sugli infortuni…»

Le parole di Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari, sulla sua stagione con la maglia del club rossoblù in Serie A. I dettagli

Roberto Piccoli ha parlato ai canali ufficiali della Serie A sulla sua stagione con il Cagliari.

NICOLA – «Mi sta facendo crescere sotto diversi punti di vista come fare reparto da solo, giocare bene con la squadra e anche a livello realizzativo. Passato in comune da ciclista? Non mi ha raccontato cos’ha fatto quando si è salvato con la Salernitana ma l’avevo letta in qualche articolo. Se ci salviamo la farà lui una lunga pedalata, io quando ho scelto di giocare a calcio ho smesso di andare in bici perché mi sono concentrato sul calcio per cui lascio fare al mister la pedalata».

MIGLIORAMENTI – «Sto migliorando molto e sto cercando di farlo partita dopo partita. Penso a lavorare giorno per giorno ma la cosa più importante è la squadra, io devo farmi trovare pronto per aiutarla con i miei gol. Bisogna lavorare tutti compatti ed anche io devo cercare di lavorare per la squadra, devo cercare di fare un gioco utile che porti risultati al Cagliari».

INFORTUNI – «Quando sei giovane, ed io lo ero quando ho esodito in Serie A, devi anche farte le ossa ed imparare a crescere anche con tante difficolta che si possono avere. C’è stato anche un periodo nel quale ho avuto degli infortuni pesanti che mi hanno fatto perdere un anno e mezzo o due. Anche questo fa parte della crescita, ti aiuta a livello mentale e per il tuo corpo».

CAGLIARI – «Adesso sono sulla strada giusta, sto lavorando bene e mi sento fisicamente oltre che con la squadra e la società, voglio dare il meglio possibile per questa stagione e questo finale di campionato».

