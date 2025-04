Marsiglia, nervi tesi tra De Zerbi e la squadra: «Volete farmi fallire? Allora falliremo tutti!»

Tensione alle stelle in casa Marsiglia tra De Zerbi e la squadra: ritiro dopo l’ultimo ko e scontro diretto tra il tecnico e alcuni dei calciatori

L’Olympique Marsiglia è in piena crisi dopo la sconfitta contro il Reims (3-1), che rappresenta la quarta in cinque partite, facendo scivolare la squadra al terzo posto in classifica. Il tecnico Roberto De Zerbi ha reagito con dure misure, ordinando un ritiro forzato alla Commanderie e annullando i giorni di riposo. La frustrazione dell’ex Sassuolo è evidente, e l’allenatore non ha risparmiato critiche aspre ai suoi giocatori, accusandoli di mancanza di carattere. Tra i giocatori nel mirino, Luis Henrique, Mason Greenwood e Pol Lirola hanno ricevuto rimproveri diretti. In particolare, a Lirola De Zerbi avrebbe riservato parole dure, rimarcando la sua solitudine nel credere in lui la scorsa estate. Come riportato da L’Equipe, De Zerbi ha anche esclamato: «Volete che io fallisca? Allora falliremo tutti insieme», ribadendo la gravità della situazione e mettendo la squadra di fronte alla responsabilità del momento.

Il clima nella squadra è teso e il tecnico ha messo la squadra di fronte a una situazione delicata, minacciando un fallimento collettivo se non ci fosse una reazione immediata. Nonostante la rabbia del tecnico, che ha deciso di non partecipare all’allenamento, il direttore sportivo Medhi Benatia è intervenuto per calmare gli animi. La crisi dell’OM è palpabile e De Zerbi si trova ora a gestire una situazione difficile. Con la sua situazione al Marsiglia sempre più complicata, l’allenatore è diventato un obiettivo per il Milan, che lo sta valutando per un possibile futuro sulla propria panchina.