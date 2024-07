Ivan Ilic si allena a Pinzolo, ecco la super seduta dal ritiro del Torino, l’offerta dello Zenit e come procede la trattativa

Prosegue – senza soluzione di continuità – il ritiro del Torino in quel di Pinzolo. Ai piedi delle montagne che costellano la Val Rendena la compagine guidata dal neo tecnico Paolo Vanoli ha piazzato il proprio ‘accampamento’ martedì 17 luglio e in provincia di Trento rimarrà sino al 27 dello stesso mese. Cosa di meglio se non l’aria fresca di montagna per preparare la stagione che verrà nei mesi più caldi dell’anno d’altronde?

Lo sa bene anche Ivan Ilic, che dopo i giorni extra concessi dal club causa l’impegno europeo, ha da poco raggiunto Zapata e compagni. Proprio il talento serbo, fin dal suo arrivo a Pinzolo, ha attirato su di sé la curiosità dei tifosi sabaudi (forse) come nessun altro calciatore. Il motivo? Semplice: i rumors di calciomercato ed un possibile biglietto di sola andata verso San Pietroburgo. Il ricchissimo Zenit, non a caso, ha messo da giorni gli occhi sull’ex Verona, pronto a ricoprire di rubli lui e il Toro per completare il trasferimento.

23 milioni più due di bonus potrebbe essere l’offerta avanzata dalla compagine degli zar, con relativo stipendio da capogiro per il classe 2001. Eppure, la trattativa palesata come ‘lampo’ da giornali e addetti ai lavori sembrerebbe più macchinosa e ardua del previsto. Tanto è vero che lo stesso Ilic si è (come anticipato) unito al suo Torino a Pinzolo, dove ha addirittura condotto una lunga serie di esercizi personalizzati coadiuvato da un collaboratore di mister Vanoli.

Come raccolto da CalcioNews24 al termine della seduta, giusto sottolinearlo, Ilic si è poi cimentato in una sessione di autografi e selfie con i fan presenti ai cancelli del centro sportivo. Pensare che – per quanto possa valere date le circostanze – il centrocampista si è pure lasciato scappare uno «Speriamo» alla domanda rivolta da uno di questi circa la sua permanenza in corso. Insomma, quel che fino a pochi giorni or sono sembrava destinato a compiersi ora non lo è più. Tra Ilic (l’entourage) e lo Zenit mancano ancora alcuni dettagli, ma il colpo di scena è sempre dietro l’angolo.