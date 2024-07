FANTACALCIO – DOMINIAMO L’EUROPEO

Fantacalcio e le ULTIME BATTUTE sull’Europeo: il signor Barbero su quello che è stato il bilancio dell’edizione attuale

-Venga avanti. Lei è il sig. Fantacalcio?

-Sì, sono io.

-Venga, venga, si accomodi.

-Grazie.

-Allora, andiamo subito al sodo, se è d’accordo. Ci dica perchè dovremmo assumerla.

-Sì, intanto, buongiorno a tutti, signori Europei. Beh, io dovrei essere assunto perchè rappresento un Paese che ha una storia calcistica, una cultura calcistica direi, una tradizione tra le più influenti del panorama continentale. Tant’è che il mio Paese è campione europeo in carica.

-Interessante. Però, mi scusi se la interrompo, dal suo curriculum risulta essere uscito agli ottavi, malamente.

-Eh sì quest’anno siamo stati sfortunati.

-Già, già, può capitare. Però c’è un altro dato, magari può spiegarci meglio. Il suo Paese risulta assente dai campionati mondiali da due edizioni. Sempre sfortuna?

-Sì, beh… Soprattutto sfortuna…

-Mmm. Questa sfortuna vi perseguita da tempo… diciamo che in ambito europeo andate meglio.

-Esatto, sì, molto meglio.

-Bene. Ci dica allora, siete stati eliminati come nazionale, ma immagino abbiate portato in finale diversi giocatori che militano nel vostro campionato. Ce ne parli.

-Beh… sì… nelle semifinali avevamo diversi milanisti nella Francia e interisti nell’Olanda…

-No, mi scusi, finale ho detto, finale. Non semifinale.

-Sì, certo, stavo descrivendo… beh in finale… l’arbitro italiano è tra i favoriti…

-La prego di perdonarmi, devo interromperla di nuovo. A parte che lei è il sig. Fantacalcio non vedo cosa c’entrino gli arbitri, ma in ogni caso non sarà un italiano a dirigere la finale.

-Ah ok… dicevo… magari…

-Vuole un fazzoletto sig. Fantacalcio, sta sudando molto.

-No, grazie, sto bene così…

-Prego. Allora. Stavamo dicendo: giocatori in finale, chi avete portato?

-Sì. Beh, Fabian Ruiz, colonna del Napoli…

-Parliamo di attualità. Ruiz è da due stagioni che non c’è al fantacalcio.

-Giusto, sì… Allora… il capitano, Morata, ama tanto l’Italia, ci vorrebbe tornare, si parla di Milan…

-Sig. Fantacalcio. La prego.

-No, per dire… abbiamo Fabregas che allena il Como, se vi interessa…

-Fabregas? Guardi. Abbiamo capito. La ringraziamo sig. Fantacalcio. Può andare.

-…Kane anni fa era stato ad Alassio in villeggiatura… aveva trovato bel tempo…

-Le faremo sapere. Buona giornata.