Tomori presenta la nuova stagione del Milan

Tomori non ha dubbi sulla prossima stagione del Milan: «Vogliamo lo SCUDETTO!», poi l’annuncio sul calciomercato del club

Intercettato dall’inviato di Milannews24 Daniele Grassini, Fikayo Tomori – perno della difesa del Milan – ha fatto il punto sul momento della squadra rossonera. Di seguito le sue dichiarazioni, rilasciate all’inaugurazione del nuovo Milan Store in via Dante a Milano.

I TIFOSI CI CHIEDONO LO SCUDETTO? – «Sisi anche noi lo vogliamo. Il nuovo store è bello, non solo per i tifosi ma anche per noi, perché sappiamo che abbiamo tanti tifosi che vogliono stare vicino a noi, e questo store è un altro modo per esserlo».

SU MORATA – «Ho giocato con lui al Chelsea. Conosco le qualità che ha. È una punta con velocità, con forza e può fare gol. Questo è quello che ci serve per questa stagione. Si, siamo agitati. Non è confermato ma siamo contenti».

SE HO SENTITO ABRAHAM? – «Abbiamo fatto le vacanze insieme, ma non abbiamo parlato di calcio, solo conversazione generale».

COME STA CAMBIANDO IL MILAN CON FONSECA – «Si abbiamo cambiato molto. Ovviamente l’allenatore. Abbiamo nuove idee, un bel clima. Stiamo lavorando bene, duro e siamo eccitati adesso».