Milan, intrigo a stelle e strisce: Furlani vola da Cardinale, grande indecisione per il direttore sportivo

Milan, Furlani vola negli USA per incontrare Cardinale: la discussione sarà sul futuro direttore sportivo, ma tra i dirigenti non c’è un pensiero unico

La stagione del Milan sta vivendo un momento di grande delusione. Nonostante il potenziale per lottare per il titolo e un posto in Champions League, la squadra non è riuscita a capitalizzare le aspettative. Se si confrontano i punti attuali con quelli della scorsa stagione, il Diavolo si troverebbe addirittura in cima alla classifica a questo punto del campionato, ma la realtà è ben diversa. A sette giornate dalla fine, le possibilità di raggiungere il quarto posto sono sempre più remote, e anche l’Europa League e la Conference League diventano obiettivi a rischio.

Questa situazione ha portato a una crescente incertezza in casa Milan, con il Corriere dello Sport che ha titolato “Flop Milan, intrigo negli USA“, riferendosi al viaggio di Giorgio Furlani negli Stati Uniti per incontrare il proprietario Gerry Cardinale. In questo incontro, uno degli argomenti principali sarà la nomina del nuovo direttore sportivo. Furlani sta spingendo per Tony D’Amico, attualmente legato all’Atalanta, ma Cardinale sembra orientato verso Igli Tare, con il sostegno di Zlatan Ibrahimovic. Una decisione importante che potrebbe segnare il futuro prossimo del club rossonero.